Deklica (2) se bori za življenje: poškodbe glave so strašne

Hrvaško javnost pretresa novica, da se v bolnišnici za življenje bori komaj dveinpolletna deklica. Deklico so v bolnišnico Klaićevo sprejeli v sredo s hudimi poškodbami glave, ki so šokirale tudi zdravnike. Njeno telo je bilo prekrito z modricami, poškodbe pa naj bi bile različno stare.Po reanimaciji in intubaciji v bolnišnici Nova Gradiška so deklico odpeljali v bolnišnico Klaićevo. Bila je v komi, naslednji dan pa se ji je stanje še poslabšalo. Zaradi poškodb jo je operiral nevrokirurg, ki je ocenil, da je njeno življenje ogroženo. V bolnišnici so še povedali, da je deklico v bolnišnico pripeljala mati, ki je trdila, da je malčica padla. Ko so zdravniki otroka videli, so poklicali na pomoč policijo, ta pa je sprožila preiskavo. Deklica naj bi se trenutno zdravila na intenzivnem oddelku, priključena na respirator. Možnosti, da preživi, pa naj bi bile izjemno majhne.Kaj se je z deklico dogajalo, ni povsem jasno, a zdravniki so prepričani, da pri enem padcu ni mogla utrpeti tako hudih poškodb. Poleg tega je bila zanemarjena, opazili so celo nezdravljene garje. Zaradi nevzdržne srbečice si je do živega spraskala trebuh.Izkazalo se je, da je družina centru za socialno delo dobro znana, saj je bila deklica že v rejništvu, a se je po letu dni na zahtevo biološke družine vrnila. Odvzeli so jo sicer zaradi neprimernih življenjskih razmer in zaradi bolezni. Družina ima še tri otroke, med njimi pa je po eno leto razlike. V centru še navajajo, da je družina pred vrnitvijo deklice izboljšala bivanjske razmere in da so redno nadzirali, kaj se pri njih dogaja. Socialna delavka, ki je nadzirala družino, je dejala, da ni nič kazalo na to, da bi se lahko kaj takega zgodilo.Zaradi grozljivega dogodka je center za socialno delo družini odvzel tudi preostale otroke in jih namestil k rejnikom, kjer bodo najmanj do zaključka preiskave.