Obsedno stanje v Banjaluki: Pred soprogo ubili nekdanjega vodjo navijačev (VIDEO)

V soboto je bil na parkirišču restavracije Stara Ada v Banjaluki ubit Dejan Kostić - Dela, nekdanji vodja navijaške skupine FK Borac, Lešinari. Na kraju zločina je vladalo obsedno stanje, prisotno je bilo veliko število policistov in medicinskega osebja. Policija je zavarovala prizorišče, truplo žrtve pa je bilo prekrito z zaščitno folijo, poročajo tuji mediji, ki povzemajo ATV.

Po neuradnih informacijah naj bi bil Kostić s svojo ženo na kosilu v restavraciji. Za drugo mizo je bila skupina, s katero je bil Kostić že prej v sporu. Začelo se je z zmerjanjem, provokacijami in prepirom. Kostić naj bi odšel po orožje, eden izmed njih pa ga je ustrelil.

Po Kostićevem umoru je policija prijela več oseb. Po informacijah ATV so pridržani Jelenko Kopranović, Aljoša Galić in Jovica Grujić iz Banjaluke.

Banjaluška policija išče Nemanja Sjenico, ki naj bi pred restavracijo Stara Ada streljal na Dejana Kostića Delo, so za ATV potrdili pristojni.

Po neuradnih podatkih je Sjenica po streljanju pobegnil, več policistov pa ga intenzivno išče.

Kostić je že stari znane policije

Dejan Kostić Dela je policistom in pravosodnim institucijam znan iz preteklosti zaradi več kaznivih dejanj, vključno z nasilništvom, streljanjem in poskusom umora. Zanj je bila v preteklosti razpisana tudi tiralica.

Javnost si ga najbolj zapomni po incidentu iz leta 2019, ko je napadel natakarja, posnetek napada pa je postal javno dostopen. Zaradi tega je bil obsojen na denarno kazen zaradi zlorabe, mučenja in ponižujočega ravnanja.

V obtožnici je navedeno, da je 24. aprila 2019 ob 13:25 Kostić v kavarni na ulici Stepe Stepanovića v Banjaluki poklical natakarja P.P. v stranišče z namenom, da ga prestraši.

»Ko sta vstopila v stranišče, ga je začel pretepati po obrazu in govoriti, da sta ga prejšnji dan napadla njegova prijatelja M.M. in Č.S. Nato je napad snemal s telefonom, nadaljeval s pretepanjem z odprto dlanjo in ga močno prijel za vrat, prisilil ga je, da izgovarja ponižujoče izjave o sebi. Posnetek je kasneje objavil,« je zapisano v obtožnici.

Prejšnji napad na Kostića

Kostić je bil vodja Lešinarjev in znana osebnost navijaške scene, piše ATV. Leta 2022 je bil ustreljen v stegno med streljanjem v naselju Starčevica in prepeljan v Univerzitetni klinični center Banja Luka.

Po sinočnjem streljanju in umoru banjaluški mediji poročajo, da je bil pridržan najmanj en moški.