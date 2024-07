Oboževalke v bran surovemu morilcu

Morilca, 30-letnega Wada Wilsona, je porota na Floridi spoznala za krivega umora dveh žensk leta 2019. Kazen bi morali razglasiti včeraj, a je sodnik odločitev prestavil na konec prihodnjega meseca.

Wilson, ameriški mediji so ga poimenovali Morilec Deadpool (saj ima isto ime kot Marvelov naslovni stripovski lik Deadpool), je oktobra 2019 na Floridi umoril 35-letno Kristino Melton in 43-letno Diano Ruiz. Na sojenju se je zagovarjal z molkom, je pa njegov oče razkril, da se je njegov sin hvalil, da je čez eno od žrtev z avtom zapeljal tolikokrat, »da je bila videti kot špageti«. V njegovem kazenskem listu je tudi obsodba zaradi nasilja, vloma, tatvine avtomobila in velike tatvine.

Wilson, čigar obraz prekrivajo tetovaže različnih simbolov, tetovaža brazgotine okoli ust pa spominja na Jokerja iz zgodb o Batmanu, čaka na razsodbo v zaporniški celici na Floridi. Tačas pa dobiva veliko pisem in sporočil; njegov zaporniški poštni nabiralnik je zabasan s 3900 sporočili oboževalk in oboževalcev.

Po stripovskem liku so ga poimenovali Deadpool.

Šerifov urad okrožja Lee je za ameriški Newsweek potrdil, da je od 12. junija, ko je bil spoznan za krivega, dobil kar 3903 elektronska sporočila in še 65 pisem, ki so prispela po navadni pošti. Dobil je tudi 754 fotografij, a so jih v šerifovem uradu 163 zavrnili zaradi neprimerne vsebine. Oboževalke sodnika namreč prosijo za milost, da ga ne obsodi na smrtno kazen, temveč na dosmrtni zapor.

Porota sicer za krutega morilca zahteva smrtno kazen. Po floridskem zakonu mora najmanj osem porotnikov od 12 glasovati zanjo; 10 od 12 jih je prejšnji teden glasovalo za smrtno kazen zaradi umora Ruizove, devet od 12 pa zaradi umora Meltonove. Sodnik je zaradi manevra Wilsonove obrambe, naj izloči pričanje dveh izvedencev psihiatrije, odločitev prestavil na 27. avgust.