Objavljen posnetek, ki kaže, kako dramatično je bilo med strelskim pokolom (VIDEO)

Češka po četrtkovem strelskem napadu na Karlovi univerzi žaluje. Opoldne so se z minuto molka spomnili na žrtve, praški nadškof Jan Graubner pa je daroval pogrebno mašo v stolnici svetega Vita na Hradčanih.

Na spletu se je znašel video, ki prikazuje dramatično dogajanje v času strelskega napada. V njem lahko vidimo, kako je oborožena policija vdrla v stavbo. Slišati je tudi streljanje, ki bi lahko bilo od osebe, ki je zagrešila strelski napad.

Video ni primeren za občutljive, četudi ne pokaže žrtev.

V četrtkovem napadu je napadalec ubil 14 ljudi, 25 pa jih je ranil. Kot poroča policija, se je napadalec po tem, ko so ga obkolili policisti, ustrelil.

Iskali so ga že pred napadom

Strelca je policija iskala že pred napadom, potem ko so v kraju Hostoun blizu češke prestolnice našli mrtvega njegovega očeta. Sumijo, da je 24-letnik povezan z njegovo smrtjo, morda pa tudi z umorom moškega in njegove dvomesečne hčerke minuli teden v gozdu na obrobju Prage. Policija je na domu napadalca našla pištolo, identično tisti, s katero je bil zagrešen omenjeni umor.

Oblasti so napovedale, da bodo v prihodnjih dneh bolj pozorni na ljudi, ki bi jih napad lahko navdihnil, pa tudi na morebitne grožnje. Okrepljena bo tudi policijska prisotnost v okolici šol in nekaterih drugih javnih ustanov, okrepljen nadzor pa bo po besedah notranjega ministra Vita Rakušana trajal najmanj do 1. januarja.