To so žrtve množičnega morilca iz Prage

Na Češkem je danes dan žalovanja za žrtvami strelskega napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi. Zastave na javnih poslopjih so spuščene na pol droga, opoldne pa se bodo žrtev spomnili z minuto molka. Praški nadškof Jan Graubner bo daroval pogrebno mašo v stolnici svetega Vita na Hradčanih.

Spomnimo, napadalec, 24-letni češki študent Karlove univerze brez predhodne kazenske kartoteke, je v četrtek popoldne na filozofski fakulteti v središču Prage ubil 14 ljudi, 25 pa ranil. Po podatkih policije je streljal naključno po hodnikih in predavalnicah fakultete. Med smrtnimi žrtvami ni tujcev, med ranjenimi pa sta dva državljana Združenih arabskih emiratov in nizozemski državljan. Po podatkih policije se je napadalec nato sam ustrelil, ko so ga obkolili policisti.

Strelca je policija iskala že pred napadom, potem ko so v kraju Hostoun blizu češke prestolnice našli mrtvega njegovega očeta. Sumijo, da je 24-letnik povezan z njegovo smrtjo, morda pa tudi z umorom moškega in njegove dvomesečne hčerke minuli teden v gozdu na obrobju Prage. Policija je na domu napadalca našla pištolo, identično tisti, s katero je bil zagrešen omenjeni umor.

Med žrtvami študentka, športnica, ravnateljica

Medtem v javnost prihaja vse več podrobnosti o pokojnih. Med njimi je bilo največ študentov.

Ena od žrtev je ravnateljica Inštituta za glasbeno znanost Lenka Hlávková, o njeni smrti pa je poročal inštitut, ki ga je vodila. »Z globokim obžalovanjem sporočamo, da včerajšnja obetavna novica žal ni bila potrjena. Na podlagi preverjenih informacij družine in z njihovim dovoljenjem sporočamo, da naša sodelavka in ravnateljica Inštituta za glasbo Lenka Hlávková ni preživela včerajšnjega napada. Vsem preživelim, predvsem pa svojcem, izrekamo globoko sožalje,« so sporočili z inštituta.

Ubita je bila tudi Lucie Špindlerová, študentka in urednica medija Lidové noviny. »Z globokim obžalovanjem, na podlagi preverjenih družinskih podatkov in z njihovim dovoljenjem sporočamo, da naša sodelavka, lektorica Lidové noviny, študentka 1. letnika češkega jezika v komunikaciji gluhih in predvsem prijateljica, Lucie Špindlerová, ni preživela včerajšnjega napada. Vsem žalujočim, še posebej družini, izrekamo globoko sožalje. To je za nas izjemno boleča novica,« so zapisali v Lidové noviny.

Tretja žrtev je Magdalena Křístková, študentka iz Roztoka. »Majda je študirala komunikologijo za gluhe in je bila na predavanju, ko je pritekel napadalec. Žal ji ni bilo več rešitve, čez noč smo upali, da bo preživela, a zjutraj je prišla najhujša novica,« so zapisali na občini. Roztoky na družbenih omrežjih.

»Mnogi jo poznate iz šole, s pustovanja in prireditev društva Roztoč, s srečanj v Roztokih. Vesele, prijazne in izjemno sposobne ter aktivne Majde ni več med nami in jo bomo pogrešali. Izrekamo sožalje domačim in vsi njeni sorodniki,« piše v sporočilu za javnost.

Umrla je tudi dvajsetletna atletinja Klára Holcová. »Klára je študirala arhivistiko in boemistiko na Karlovi univerzi. 21. december 2023 je bil usoden dan za dvajsetletno športnico. Moje iskreno sožalje družini in vsem preživelim ter veliko moči, da prebrodimo ta tragični dogodek. Klára ne bo le zapisana v zgodovino celotne češke atletike, ampak bo predvsem za vedno ostala v naših spominih in srcih,« so sporočili iz atletskega kluba Stará Boleslav.

Množični morilec je ubil tudi Jana Dlasko, strokovnjaka za finsko in finsko-švedsko književnost ter švedski jezik. »Ena od žrtev streljanja je naš prijatelj, sošolec ter prijazen in dober človek Jan Dlask, strokovnjak za finsko in finsko-švedsko književnost ter švedski jezik. V tem težkem trenutku najbolj mislimo na njegovo mamo,« se glasi objava o njegovi smrti na družbenih omrežjih.