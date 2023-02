Obglavila ljubimca, mu odrezala penis, zdaj napadla še odvetnika (VIDEO)

Ženska, obtožena grozovitega umora v ameriški zvezni državi Wisconsin, je med zaslišanjem na sodišču napadla svojega odvetnika.

Taylor Schabusiness (25), je obtožena umora prve stopnje, pohabljanja trupla in spolnega napada tretje stopnje. Februarja 2022 je ubila svojega ljubimca Shada Thyriona (25).

Glavo sina je v vedru najprej našla njegova mama, nato pa so preiskovalci preiskali hišo in našli dele trupel v vrečah, škatlah in v kleti. Našli so tudi več kuhinjskih nožev. Patolog je dejal, da je žrtev umrla zaradi zadavljenja med spolnim odnosom.

Glavo in penis dala v vedro

Ko so jo preiskovalci vprašali, kaj se je zgodilo, je Schabusinesseva dejala: »To je dobro vprašanje,« in dejala, da se ne spomni vsega, ampak da se ji je v nekem trenutku preprosto zmešalo.

Schabusinessova je priznala, da sta imela seks in da ga ni nameravala ubiti, ampak je sedela na njem, dokler ga ni zadušila. Na žrtvi je uporabljala spolne pripomočke tudi potem, ko je nesrečnež umrl. Nato je njegovo odrezano glavo in penis dala v vedro, preostale dele njegovega telesa pa v lonec in jih pustila, da jih najde njegova mati, trdijo tožilci.

Krivde ni priznala in pravi, da je to storila, ker je bila duševno bolna, a strokovni izvedenci so ugotovili, da je popolnoma prištevna.

Na sodišču nad odvetnika

Njen odvetnik Quinn Jolly je na zaslišanju zaprosil sodnika za dodatna dva meseca, da omogoči dodatno izvedensko pričanje, da bi ugotovil, ali je njegova stranka sposobna spremljati sojenje.

Nekaj ​​trenutkov po tem, ko se je sodnik nerad strinjal s preložitvijo sojenja, je obtoženka napadla odvetnika, ki ga je nato rešil pravosodni policist, je poročal ABC.