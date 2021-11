Ob meji s Slovenijo v gozdu našli podhlajeno in mokro 14-letnico

Ob meji s Slovenijo se je pred dnevi izgubilo 14-letno dekle iz Iraka, ko je ugotovila, da njenega očeta ni več ob njej. Policija je z iskalno akcijo dekle našlo v gozdu, vso podhlajeno in mokro, piše dnevnik.hr.

Mladoletna migrantka je v noči, ko so v skupini skušali prečkati mejo, ugotovila, da ob njej ni očeta. Ko je to izvedela, se je verjetno v želji, da bi ga našla, ločila od skupine in za njo se izgubila vsaka sled.

Poskus prečkanje meje traja tudi več dni, v tem primeru je trajalo 10 do 12 dni - migranti hodijo po že znanih rutah, ne obračajo se nazaj, morajo molčati, pred njimi pa je le cilj, prečkanje meje. Tako je bilo tudi v zadnjem primeru. Vendar je oče iz skupine izostal, kar pa je deklica odkrila šele na meji s Slovenijo. Takrat se je oglasil alarm...

Kot piše dnevnik.hr, so pristojne službe deklico našle po treh dnevih iskanja, prav tako tudi njenega očeta. Oče je najavil, da bosta na Hrvaškem zaprosila za mednarodno zaščito. Hčerka in oče sta ločena, se ne nahajata v isti sobi, medtem ko priče predvidevajo, da sta vsaj v isti stavbi.

Dnevnih.hr je razkril, da gre za deklico, o kateri so mediji pisali že julija, ko so se v bližini Velike Kladuše izgubili trije dečki, sinovi migrantov iz Iraka. Gre za sinove in brate očeta in deklice, ki sta se pred dnevi izgubila. Njihov cilj je bila Nemčija, kjer se mama že nahaja. Iz Iraka so pobegnili, ko je granata ubila njihovega sina.

Ko so julija želeli prečkati mejo, jih je v gozdu prestrašila žival. Oče in 14-letna hči pobegnila na eno stran, sinovi 8, 10 in 14 let na drugo. Niso se več našli.

V upanju, da bi si zagotovili srečno in mirno prihodnost, sta oče in hčerka skušala prečkati mejo in se usmeriti proti Nemčiji. A se je zapletlo. Sinovi se sicer nahajajo v azilnem domu, a tudi oni so med sabo ločeni.