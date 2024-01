Ob masaži mu je za enak znesek ponudila še seks, a srečnega konca ni bilo ...

V oglasu je ženska (30) ponujala masažo za 110 evrov, ko jo je poklical moški (40), mu je ponudila še seks za isto ceno. Dogovorjeno storitev naj bi izpeljala v najetem stanovanju v Zagrebu. Na sodišču je sodnica dejala, da se je ženska vdajala prostituciji, kar pa je 30-letnica zanikala, trdila je, da je samo masirala.

Seks naj bi trajal eno uro, a je po 15 minutah hotela oditi

»Prisilil me je k seksu in mi vzel 110 evrov nazaj. Kako me je prisilil? No, bila sem v šoku in se ne spomnim več. Vem, da sem odšla iz tistega stanovanja in takoj poklicala policijo,« navajajo hrvaški mediji. Po drugi strani pa je moški povedal, da sta se dogovorila, da bo seks trajal eno uro, in ko je ženska rekla, da po 15 minutah odhaja, ji je hotel vzeti denar.

»Po približno petih minutah je prišla s tremi policisti, ki jim je rekla, da sem jo udaril, kar ni res,« je dodal. Povedal je še, da je nato vse pojasnil policiji in rekel, da ji bo vseeno dal 110 evrov.

In epilog?

Sodnica je žensko obsodila na 18 evrov denarne kazni, plačati pa mora tudi 26 evrov sodnih stroškov. Policistom je tudi naročila, naj moškemu vrnejo 110 evrov.