Nuna kradla in kockala

Denar od šolnin in donacije je pobasala v svoje žepe. FOTO: Viafilms/Getty Images

Stara je bila 18 let, ko se je zaobljubila bogu in veri, a kot se je izkazalo, je bila njena namera vse prej kot iskrena.je namreč med svojim delom v kalifornijski katoliški šoli St. James, kjer je bila desetletje tudi ravnateljica, nagrabila pravo premoženje, s katerim je lahko podpirala svojo odvisnost od iger na srečo.Skupno je nakradla in poneverila dobrih 650.000 evrov, ki jih je odtujila iz sklada za šolnine in donacije, z denarjem pa je pokrivala tudi primanjkljaje na svojih osebnih kreditnih karticah. Zdaj 79-letna nuna je nemudoma priznala krivdo in pojasnila, da je dolga leta z vplivnega položaja ponarejala mesečna in letna poročila ter vodstvo tako dolgo vlekla za nos. Vseskozi je imela dostop do finančnih sredstev šole, velik del svojega služenja Cerkvi, ki je trajalo kar 59 let, pa se je ukvarjala predvsem s krajami in kockanjem. Nekaj nakradenega denarja je nakazala tudi na varčevalni račun, namenjen življenjskim stroškom redovnic, zaposlenih na šoli. Vztraja, da svoja dejanja obžaluje, a da je odvisnost huda bolezen, ki je prevzela nadzor nad njenim razumom in življenjem.Ugotovitve so rezultat nekajletne preiskave, ki se je začela 2018., ko se je Kreuperjeva upokojila. Preden je zapustila delovno mesto, naj bi sodelavcem naročila, naj uničijo finančno dokumentacijo, kar je seveda vzbudilo sume. Njena usoda je zdaj v rokah organov pregona in losangeleške nadškofije, za očitana dejanja pa ji grozi kar 40 let zapora.