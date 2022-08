Nove podrobnosti brutalnega napada v Velikovcu, vsi udeleženi Slovenci

V gostinskem lokalu ob priljubljenem Klopinjskem jezeru na jugu avstrijske Koroške menda ne pomnijo težavnih gostov in zato morda tudi policijskih intervencij, saj vlada družinsko vzdušje, tudi ocene na družabnih omrežjih pričajo o prijaznosti. Toda v četrtek je tam tekla kri, vsi udeleženci spora pa so Slovenci: zabodeni 35-letni gost je Dravograjčan, družina, ki ima lokal v najemu, je z Gorenjske. Policisti so v pridržanje odpeljali 61-letnika s stalnim bivališčem v Celovcu.

Dravograjčan naj bi bil hudo ranjen (v trebuh), ena izmed žensk v skupini obiskovalcev pa lažje (porezana po roki). Avstrijska javna televizija je poročala o »brutalnem napadu« lastnika lokala z nožem, slovenski par je končal na celovški urgenci. »Lastnik restavracije je bil povsem miren, ko smo ga prijeli in odpeljali na policijsko inšpekcijo, zdaj poteka poizvedovanje,« je za ORF povedal Rudolf Stiff iz okrajne policijske postaje Velikovec. Pred zaslišanjem 61-letnika so policisti še izpraševali navzoče.