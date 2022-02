Novo o pogrešanem Mateju: ni izginil prvič, v klubu pa menda zaužil drogo

Na dan prihajajo nove informacije o Hrvatu Mateju Perišu, ki je v noči na 31. december izginil v Beogradu. Televizija Pink poroča, da je Periševa družba pred prihodom v srbsko prestolnico naredila postanek v Zagrebu. Tam naj bi najeli, kombi in kupili večjo količino amfetaminov (spid). Mamilo so najbrž uživali tudi v klubu na večer, ko se je za Matejem izgubila vsaka sled. »V Beograd so prispeli z najetim kombijem, pred odhodom v klub pa so zaužili to drogo,« je poročal novinar Pinka. Dejal je še, da se je Periš na podoben način zabaval tudi v preteklosti, da je prav tako že kdaj prej izginil za nekaj ur, a da se je potem vedno vrnil domov.

Koliko oče res pozna sina?

Matejev oče Nenad je dejal za srbski Telegraf: »Mateja dobro poznam in spet trdim, da nikoli, res nikoli ni jemal mamil. Šokiran sem nad informacijo, ki se je pojavila v medijih, da so kupili spid na poti v Beograd.« Čudi se tudi, da se je to razvedelo šele dober mesec po Matejevem izginotju. Znova je poudaril, da si le želi izvedeti resnico, kakršna koli že je. Pravi tudi, da ne bo zapustil Beograda, dokler ne najde sina – živega ali mrtvega.