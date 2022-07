Nova tragedija med turisti v Egiptu: umrl otrok v Sharm El Sheikhu

Potem ko sta v napadu morskega psa ob obali letovišča Sal Hašiš pri Hurgadi konec minulega tedna umrli avstrijska in romunska državljanka, zdaj iz Egipta poročajo o smrti italijanskega dečka. Šestletnik je umrl najverjetneje zaradi zastrupitve s hrano v letovišču Sharm El Aheikh v Egiptu, poročajo tuji mediji. Njegov oče se na intenzivni negi v tamkajšnji bolnišnici bori za življenje, odpovedovati pa so mu že začele ledvice.

Antonio Mirabile (46) je bil na počitnicah s svojo nosečo soprogo Rosalio Manosperti in njunim šestletnim sinom, ko se je dopust sprevrgel v nočno moro. Rosalia je imela prav tako blage simptome in je njeno zdravstveno stanje zdaj stabilno, medtem ko dečka niso uspeli rešiti kljub enourni reanimaciji.

»Nenehno sta bruhala. Na dopust so šli 26. junija in v Egiptu bi morali ostati dva tedna. Te počitnice so načrtovali več mesecev,« je za Mirror povedal Rosaliin brat Roberto Manospereti. Dodal je, da je družina morda zaužila vodo iz bazena in je to morda razlog za zastrupitev. Preiskava sicer še traja.

Vsi so prejeli zdravila, a se jim zdravje ni izboljšalo. Bilo je vse huje, zato je družina v soboto poklicala nujno medicinsko pomoč.