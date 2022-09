Novi udarec za starša deklice Maddie, ki je pred leti skrivnostno izginila (FOTO)

Starša britanske deklice Madeleine McCann, ki je leta 2007 izginila med družinskimi počitnicami na Portugalskem, sta na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) izgubila tožbo, ki sta jo zaradi domnevne kršitve njune pravice do zasebnega in družinskega življenja vložila proti portugalskemu inšpektorju, ki je sprva vodil preiskavo primera.

Izginotje takrat triletne deklice je sprožilo več policijskih preiskav po Evropi, ki pa dokončnega odgovora niso prinesle, saj deklice oziroma njenega trupla nikoli niso našli.

Letos so kot glavnega osumljenca identificirali Nemca Christiana Brücknerja, ki je bil v preteklosti obsojen zaradi posilstva 72-letne ameriške turistke leta 2005 v portugalskem kraju Praia da Luz, kjer je dve leti kasneje izginila tudi Maddie.

Policija sprva sumila, da sta jo ubila starša

Madeleine McCann oziroma Maddie, je izginila 3. maja 2007 iz apartmaja v kraju Praia da Luz na Portugalskem. FOTO: Reuters

Policija je sprva sumila, da je deklica morda umrla po nesreči ter da sta njena staršainskrila truplo in uprizorila ugrabitev.

Leta 2008 je portugalski inšpektor Goncalo Amaral, ki je prvi vodil preiskavo izginotja, te trditve ponovil v knjigi, zaradi česar sta starša vložila tožbo proti njemu zaradi obrekovanja. Tožbo sta dobila, vendar jo je portugalsko vrhovno sodišče kasneje razveljavilo, zato sta jo vložila še na ESČP v Strasbourgu.

Zakonca, sicer oba zdravnika, sta ob tem navedla, da so Amaralove obtožbe škodovale njunemu ugledu in kršile njuno pravico do zasebnega in družinskega življenja, medtem ko naj bi sodba vrhovnega sodišča kršila njuno pravico do domneve nedolžnosti.

Vendar pa je ESČP v danes objavljeni sodbi zapisal, da so bile Amaralove trditve že pred objavo knjige zapisane v uradnih policijskih poročilih, do katerih so imeli dostop tudi mediji. Sodišče je prav tako ugotovilo, da je bila knjiga objavljena šele po tem, ko je tožilstvo že zaključilo primer, povezan s preiskavo staršev zaradi domnevne uprizoritve ugrabitve.

Prepričana sta, da so trditve škodljivo vplivale na iskanje

»Tudi če predpostavimo, da je bil ugled tožečih strank prizadet, to ni bilo zaradi argumenta, ki ga je predložil avtor knjige, temveč zaradi sumov, ki so bili izraženi proti njima,« je v razsodbi navedlo sodišče.

Starša sta v odzivu na razsodbo dejala, da sta »seveda razočarana« ter da sta ukrepala iz enega samega razloga – zaradi »neutemeljenih Amaralovih trditev«, ki so »škodljivo vplivale na iskanje Madeleine«.

Če bi javnost verjela, da sta vpletena v njeno izginotje, ljudje namreč ne bi bili več pozorni na morebitne sledi in organom pregona ne bi sporočali relevantnih informacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.