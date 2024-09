Nepričakovan preobrat v primeru izginotja deklice (8): pridržali strica, vse skupaj je sumljivo (FOTO in VIDEO)

Osemletna Narin Güran je izginila 21. avgusta v turškem mestu Diyarbakir. S prijateljicami se je vračala s tečaja, ko se je ločila od njih in se odpravila po cesti proti svoji hiši. A nikoli ni prišla domov.

Obsežna preiskava, priprli strica

Pristojni so preiskali skupno 12.565 vozil, zaslišali 130 ljudi in preverili še 32.952 ljudi ter s sedmimi lovskimi psi preiskali več kot 11.000 hektarjev. Potem ko so oblasti preiskale vse okoliške hiše, zaslišale vse lastnike vozil, ki so bili takrat na območju, in celo pridržale njenega 18-letnega brata, so zdaj priprle še Salima Gürana, dekličinega strica.

Številne družine, ki živijo na območju izginotja osemletnice, so se odločile za dodatne varnostne ukrepe. Na svoje domove so začeli nameščati varnostne kamere.

Po izginotju deklice je namreč s svojega telefona izbrisal zgodovino klicev in SMS. Med preiskavo pa so v njegovem avtomobilu odkrili sledi DNK male Narin, poročajo tuji mediji.

Preiskovalci so zaslišali več družinskih članov

Med drugim so oblasti za kratek čas pridržale 18-letnega brata pogrešane, na katerem so našli sledi ugrizov. Vendar so ga pozneje izpustili, saj na istanbulskem inštitutu za sodno medicino niso mogli z gotovostjo potrditi, da te sledi pripadajo Narin. Oblasti medtem nadaljujejo preiskavo območja. Pregledujejo ne le okolice hiše, ampak tudi širšo okolico.

Starši so obupani. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

»Ne bomo obupali,« je dejala predsednica Urada za preprečevanje zanemarjanja in zlorabe otrok UCiM Saadet Özkan.