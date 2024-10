Najstnik (15) v BiH do smrti zabodel policista, napad razglasili za terorizem

Na policijsko postajo v mestecu Bosanska Krupa je v noči na petek vstopil oboroženi 15-letnik ter zabodel dva policista. Enega od njih je tako hudo ranil, da je na kraju umrl, drugega so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje je bilo sprva izredno resno, po nujni operaciji pa je menda že stabilno in si bo po poročanju bosanskih medijev menda povsem opomogel. Napadalca so na kraju prijeli, v Bosansko Krupo je bilo napotenih več policijskih enot.

Prebivalci tega sicer mirnega kraja so povsem pretreseni, da se je zgodilo kaj takšnega pa ne morejo verjeti niti prebivalci z drugih delov Bosne in Hercegovine. Po incidentu se je oglasil župan Bosanske Krupa Armin Halitović, ki je svojcem pokojnega izrekel sožalje, ranjenemu policistu pa zaželel čim hitrejše okrevanje ter dejal, da je pravzaprav vse, kar želi povedati o incidentu »obenem premalo in preveč«. »Prebivalci našega mesta so izredno strpni in mirni, zato nas je dogodek vse šokiral. Ne moremo verjeti, da se lahko kaj takšnega zgodi tu, v Bosanski Krupi. Krajane pozivam, naj ostanejo mirni, naj ne nasedajo zgodbam, ki se bodo zagotovo razširile po družabnih omrežjih in portalih,« je dejal župan in dodal, da se ne spomni, da bi se kaj podobnega pri njih že kdaj zgodilo.

Že sinoči pa se je na incident odzval bosanski notranji minister Ramo Isak, ki je dejal, da so v celotni državi dvignili stopnjo splošne ogroženosti, preiskava dogodka pa da je v teku. Ker je bil napadalec mladoleten, več informacij o njem javnosti ni mogel posredovati. Govorilo se je, da naj bi bil najstnik sicer verski ekstremist, pred napadom pa da je znancem in prijateljem pošiljal »nenavadna sporočila« ter se od njih poslavljal.