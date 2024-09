Na šoli v bližini Stockholma učenec ustrelil sošolca

Na osnovni šoli v kraju Trangsund v bližini Stockholma je učenec danes ustrelil in ranil sošolca, ki je bil po napadu pri zavesti in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Po navedbah ravnatelja učenca hodita v višje razrede in sta pred časom imela konflikt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ustreljeni učenec je bil po napadu pri zavesti in zmožen govora, je sporočila policija, ki je sprožila preiskavo poskusa umora. Do streljanja je po navedbah policije prišlo v zaprtem prostoru, medtem ko v bližini ni bilo drugih oseb.

FOTO: Jonas Ekstromer/tt Via Reuters

Devetletno osnovno šolo Trangsundsskolan v kraju Trangsund južno od prestolnice obiskuje približno 700 učencev, starih od sedem do 15 let.

Po navedbah ravnatelja v incident vpletena učenca obiskujeta višje razrede, kar pomeni, da sta stara med 13 in 15 let. Kot je dodal, na šoli niso opazili, da je imel napadalec nasilne namene.