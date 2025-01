Na mejni prehod prispel avtomobil s slovenskimi registrskimi, policijski pes burno reagiral

Na mejnem prehodu Vrgorac je policija včeraj ustavila 36-letnega državljana BiH, ki je vozil avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami. Po tem, ko je na vozilo reagiral policijski pes, so policisti začeli pregledovati vozilo, pri čemer so imeli kaj videti. Na podlagi sodnega naloga je bil opravljen pregled vozila, med katerim je policija našla drogo, skrito za zadnjim sedežem vozila.

Najdena sta bila dva paketa, v katerih je bilo skupno 2 kilograma in 104 grame droge kokain. Droga je bila 36-letniku zasežena, prav tako dva mobilna telefona in vozilo. Moški je bil nato priveden v policijske prostore, aretiran in nad njim je bilo izvedeno preiskovalno dejanje. Med preiskavo je policistom izročil tudi denar.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da obstaja utemeljen sum, da je 36-letni državljan Bosne in Hercegovine storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Ob podani kazenski ovadbi je bil predan preiskovalnemu sodniku. Policijski uslužbenci so z zasegom droge preprečili nadaljnjo preprodajo, s katero bi glede na vrsto in količino najdene droge storilec pridobil najmanj 200.000,00 evrov materialne koristi, je sporočila splitsko-dalmatinska policija.