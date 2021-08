Na kraju nesreče umrl motorist Matija, ki so mu sodili zaradi umora

V včerajšnji prometni nesreči e življenje izgubil 37-letnik iz varaždinske županije. »Okoli 15.15 je na Županijski cesti 2005 med Donjim Koncovčakom in Vrhovljanom voznik motornega kolesa v ovinku zapeljal na nasprotni prometni pas in trčil v dva osebna avtomobila, ki sta se premikala iz nasprotne smeri.« Motorist je umrl na kraju nesreče, Preiskava je v teku. Umrli voznik je čakal na obsodbo za umor Međimurske novine poročajo, da je pokojni Matija Marčec eden od treh mož, ki so januarja 2011 v Čakovcu pretepli Tomislava Pergarja, ta pa je zaradi poškodb umrl v tamkajšnji bolnišnici. Prva sodba je bila izrečena leta 2017 in vsi so bili obsojeni na tri leta in osem mesecev zapora. Po pritožbi je bila odločba razveljavljena in sojenje vrnjeno na začetek.

