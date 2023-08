Na grškem otoku posiljena najstnica (15)

Na očarljivem grškem otoku Halki so se počitnice, ki bi morale biti sanjske, za 15-letnico končale z nočno moro. Mlado Britanko je posilil italijanski turist, in sicer le nekaj ur, preden je odletel z otoka nazaj domov. Domnevni spolni napad naj bi se zgodil v sredo navsezgodaj zjutraj, med 4.30 in 5.00.

Najstnica ni poklicala policije, temveč v spremstvu matere odšla k lokalnemu zdravniku. Ta je, kot veleva dolžnost, nemudoma obsvetil policijo. Slednja je deklico zaslišala in pregledala, seveda v navzočnosti matere in s pomočjo zdravnika. Otroškega psihologa ni bilo poleg, saj ga na otoku nimajo, so pa policisti zagotovili, da je deklica pozneje dobila vso potrebno psihološko podporo.

Osumljenec je po domnevnem dejanju zapustil otok.

Niso ga mogli zaslišati

Policija je s pomočjo prič in družbenih omrežij odkrila identiteto domnevnega storilca. Najstnica je obraz prepoznala in potrdila, da je to storilec, prav s pomočjo fotografij s spleta. Kljub temu policisti fanta niso pridržali. Problem je namreč v tem, da je domnevni storilec ob 8.30 zjutraj zapustil otok, z družino se je najprej odpeljal s trajektom v Kamiros Skalo na otoku Rodos, nato pa se vkrcal na polet z državnega letališča.

Tako ga policisti niso mogli zaslišati. Iskanje 16-letnika, ki naj bi zgrešil sprevrženi zločin, se tako še nadaljuje. Preliminarno preiskavo izvajajo uradniki na otoku Halki, obveščeno pa je bilo tudi tožilstvo.