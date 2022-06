Grozljivi panoramski polet na Braču: letalo strmoglavilo

Danes zjutraj okoli 9.30 je na otoku Braču pri Pustinji Blaca strmoglavila cessna. Na teren so odbrzele gasilske ekipe in policisti, ki so sprva morali najti kraj strmoglavljenja. To jim je s pomočjo brezpilotnih letalnikov tudi uspelo, poroča Slobodna Dalmacija.

Po neuradnih podatkih so preživeli vsi trije potniki letala, ki so po strmoglavljenju sami poklicali na pomoč – dve osebi naj bi bili huje poškodovani, ena pa lažje.