Moža zadušila in ga vrgla v greznico

mesecev je okolico slepila, da je mož pobegnil.

Mož, ki naj bi bil nasilnež in pijanec, je žalostno končal na družinskem dvorišču.

Malo pred obletnico svojega nečednega dejanja je Rusinja iz Belgorodskega okrožja policistom priznala, da je ubila svojega moža. Danes 39-letnica je z življenjskim sopotnikom obračunala avgusta 2019. Na moškega, s katerim sta skupaj preživela okroglih 20 let, se je spravila po enem od hudih prepirov, ki so se zadnja leta, odkar se je on vdal pijači, v zakonu kar vrstili. Obupana žena je počakala, da je pijani in nasilni mož zaspal, nato mu je zvezala roke in noge. Nemočnemu je čez glavo poveznila plastično vrečko in ga zadušila z blazino.Ko ni več kazal znakov življenja, se je morala znebiti še trupla. Zavila ga je v preprogo in ga odvrgla v greznico na dvorišču, jamo pa zalila z betonom. Vsem, ki so spraševali, kje je mož, je govorila, da ne ve, kam je izginil. Policistom pa njegovega izginotja ni prijavila, češ da je mož vendarle odrasel človek. Nekaj mesecev je kazalo, da se ji bo uspelo nekaznovano izvleči, vendar zaskrbljeni sorodniki niso odnehali. Pol leta po umoru so se le odločili oditi na policijo in ta je ta mesec v betonski jami pred hišo našla truplo. Glavna osumljenka umora je srhljivo dejanje priznala konec prejšnjega tedna.Junija je državo pretresel še en skrajno srhljiv zločin, ko je mati ubila 12-letnega sina in truplo prav tako zalila z betonom. Tudiiz Astrahana je po umoru govorila, da je sin odšel od doma. V resnici pa je bil ves čas zabetoniran v domači kleti.