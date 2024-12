Moški z nožem napadel ljudi na ulici, več ranjenih, posredovali mimoidoči

V berlinskem okrožju Charlottenburg je danes moški z nožem napadel ljudi na ulici in jih več ranil, je sporočila policija v nemški prestolnici. Dve žrtvi sta bili hospitalizirani, osumljenca pa je policija prijela. Zaenkrat nič ne kaže na to, da je imelo dejanje terorističen motiv.

Reševalne službe so bile o incidentu obveščene malo pred poldnevom. V napadu so posredovali mimoidoči in zaustavili napadalca, zaenkrat pa naj ne bi nič kazalo na to, da je imelo dejanje terorističen motiv. Podrobnosti o napadu in žrtvah za zdaj niso znane.

Številni napadi

V Nemčiji sicer v zadnjem času beležijo močno povečanje števila napadov z noži, zaradi česar se je vlada kanclerja Olafa Scholza med drugim odločila zaostriti zakonodajo o orožju. Ta mesec je nato državo pretresel napad v Magdeburgu, kot je 50-letnik z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu. Pri tem je ubil pet ljudi, 235 pa jih je ranil.