Moški podtaknil nosečnici tableto in ji s tem povzročil splav, pomagala mu je ženska

40-letni Stuart Worby je nosečnici na skrivaj podtaknil tableto za splav v pijačo, zaradi česar je utrpela spontani splav. Na sodišču je bil spoznan za krivega.

Worby je 3. avgusta 2022 zmel tableto mifepristona in jo brez vednosti ali soglasja žrtve dodal v njen sok, so pojasnili pri britanskem tožilstvu. Nato je z zvijačo prepričal v spolni odnos, med katerim ji je vstavil več tablet drugega zdravila za splav, misoprostola.

Ženska je čez nekaj ur doživela hudo reakcijo, naslednji dan pa je bila sprejeta v bolnišnico Norfolk in Norwich, kjer je pri 15 tednih nosečnosti splavila. Policija je pojasnila, da je ženska, ki je želela obdržati otroka, na Worbyjevem telefonu kasneje našla sporočila njegovemu prijatelju, kjer je pisalo: »Deluje« in »Veliko je krvi.« Takrat je dojela, da je bila žrtev načrtovanega in prevarantskega splava, ne pa spontane izgube otroka.

Pomagala mu je ženska

Porota je Worbyja na sodišču v Norwichu spoznala za krivega zastrupitve in uporabe instrumenta z namenom povzročitve splava. Poleg tega je bil spoznan za krivega napada s penetracijo.

Njena hrabrost, da stopi naprej in priča, je bila ključna za zagotovitev obsodbe. FOTO: Maksym Azovtsev Getty Images/istockphoto

Krivdo je priznala tudi 39-letna Nueza Cepeda, ker je priskrbela zdravila za izvedbo splava. Worbyjeva bančna izpiska sta pokazala, da je plačal njen obisk zdravnika, med katerim je pridobila obe zdravili.

Policija je razkrila, da je tablete za 470 funtov kupila na ginekološki kliniki v Londonu 29. julija 2022. Cepeda je kliniko poklicala in zatrdila, da je noseča in želi opraviti splav. Klinika ji je pojasnila, da je kaznivo dejanje dati zdravilo komu drugemu, vendar ji je recept izdala. Njen 41-letni partner Wayne Finney je bil sprva obtožen pomoči pri kaznivem dejanju, nato pa oproščen.

Prva takšna obsodba v državi

Nicola Pope iz tožilstva je izjavila: »To je srce parajoč primer, v katerem je bila ženska, ki je želela obdržati svojega otroka, prisiljena v splav. S Cepedino pomočjo je na nezakonit način pridobil zdravila, ki ženskam sicer omogočajo nadzor nad lastnim telesom, vendar je bil žrtvi prisilno vzeta avtonomija brez njenega vedenja ali soglasja. Zahvaljujemo se poroti, ki je poslušala te težke dokaze, moje misli pa ostajajo z žrtvijo tega grozljivega kaznivega dejanja.«

Detektiv Duncan Woodhams iz norfolške policije je pojasnil, da je Worby obsojen za kaznivo dejanje, ki je prva tovrstna obsodba v Veliki Britaniji. Dejal je: »Izrekamo sožalje žrtvi, ki je doživela strašno izgubo. Njena hrabrost, da stopi naprej in priča, je bila ključna za zagotovitev obsodbe.«

Preiskava je bila zapletena

»Zahvala gre tudi vsem medicinskim in zdravstvenim delavcem ter družini, sosedom in prijateljem, ki so žrtvi nudili podporo. Posledice tega dogodka bodo žrtev morda spremljale celo življenje. To je bila zapletena preiskava, usmerjena v prevaro in skrbno načrtovana dejanja, ki so imela strašne posledice.«

Worby in Cepeda bosta obsojena na sodišču v Norwichu 6. decembra.