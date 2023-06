Morilca Kosto (13) 24 ur na dan varujejo policisti, ki se nenehno menjavajo. To je razlog

Kosta, 13-letnik, ki je 3. maja letos Srbijo zavil v črno, ko je oborožen vkorakal v Osnovno šolo Vladislava Ribnikarja ter ubil devet učencev in varnostnika, v psihiatrični ustanovi zaprtega tipa nenehno varuje policija. Razlog? Da ne bi poškodoval sebe in da ne bi kdo napadel njega.

Po podatkih srbskega Kurirja se policisti različnih enot vsakih 12 ur izmenjujejo pri varovanju dečka. Na ta način poskušajo preprečiti, da bi se zbližal s katerim od njih in ga morebiti zmanipuliral na kakršen koli način.

Kosto odrezali od sveta

Deček naj bi čas preživljal v zasebnem prostoru, ločen od vseh, brez telefona, televizije ali računalnika.

»Ni možnosti, da bi ga kdo videl, da komunicira z nekom, če izvzamem zdravnike in zdravstveno osebje, ki se službeno pogovarjajo z njim,« pravi vir.

Ko je Kosta izvedel morilski pohod, ki ga je skrbno načrtoval menda kar mesec dni, je imel 13 let. Razglasili so ga za najmlajšega masovnega morilca na svetu.

Po krvavem pohodu ga v pripor zaradi mladosti niso mogli strpati, zato so ga, da bi ga izolirali od drugih, namestili v psihiatrično ustanovo.

Tam so opravili že dve ocenjevanji in poskušali ugotoviti, kaj je pripeljalo do takšne tragedije. Ugotovitve javnosti še niso znane.

Starši poskušajo rešiti premoženje

Pred dnevi je beograjsko sodišče popisalo lastnino družine Kecmanović. Začasno je bila tudi izdana prepoved prodaje ali podaritve. Družina ima sicer v lasti štiri stanovanja, garažni prostor in avtomobil. Kurir piše, da starši na vse načine poskušajo prenesti lastništvo na katerega od sorodnikov.

Kostova mama je z drugim otrokom želela zapustiti državo. Ustavili so jo na mejnem prehodu Prohor Pčinjski in jo zadržali. Zoper mamo teče preiskava zaradi zanemarjanja in zlorabe otroka, ki naj bi se dogajala še pred morilskim pohodom.