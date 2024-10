Množični umor: fant (15) ubil svoje starše ter tri brate in sestre (VIDEO)

Pet ljudi, vključno s tremi mladostniki, je bilo v ponedeljek zjutraj smrtno ustreljenih v hiši blizu pristanišča Lake Alice na območju Fall Cityja v Ameriki, so sporočili organi pregona.

Šesta žrtev, najstnica, je bila hospitalizirana zaradi poškodb na najmanj dveh delih telesa, je na tiskovni konferenci v ponedeljek popoldne povedal namestnik šerifa okrožja King Mike Mellis.

Sosedje pravijo, da je v hiši živela sedemčlanska družina, oče, mati in pet otrok, starih od sedem do 15 let. Videli so, kako peljejo na sprehod psa, otroci so se vozili s kolesi.

»Včeraj sem videl otroke. Obnašali so se normalno,« so povedali sosedje, poroča mondo.rs.

Vsi so v šoku. Pravijo, da so bili otroci pridni in lepo vzgojeni. Za zdaj ni znano, kaj se je zgodilo pred tragedijo. Po podatkih policije se deček, osumljen umora, aretaciji ni upiral.

»Kar se je zgodilo, se je zgodilo«

»Mladeniča v najstniških letih, ki živi v hiši z žrtvami, so odpeljali v pripor,« je dejal Mellis. Opisal je »kaotičen prizor« na prizorišču in dejal, da je bilo vpleteno strelno orožje. Mellis ni identificiral žrtev niti ni navedel točne starosti ali spola otrok, vendar je dejal, da so videti kot najstniki. Ni želel komentirati, ali so v incident vpleteni starši in njihovi otroci, vendar je dejal, da se zdi, da so bili osumljenec in žrtve družina. Kot je povedal, se je streljanje »v bistvu zaključilo«, preden so dobili klic na številko 911 in so prišli na kraj dogodka. Z mladeničem, ki je zdaj v priporu, se niso spopadli,« je dejal namestnik šerifa. »Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Bilo je storjeno,« poroča seattletimes.com.

Hišna preiskava

Sodnik je odobril nalog za hišno preiskavo. Prva poročila so omenjala možen samomor, je dejal Mellis, vendar je bilo pozneje ugotovljeno, da je šlo za slabo komunikacijo med osebo, ki je poklicala 911, in operaterjem. Namestnik šerifa je še dodal, da verjetno ne bo dodatnih aretacij in da ni nevarnosti za javnost.