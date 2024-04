Mesto zavito v črnino: bratranca Alen in Goran zletela v reko, v ponedeljek dan žalovanja

Zaradi dveh moških, ki sta umrla v četrtek v kraju Tuhovec, ko je štirikolesnik pristal v reki, je občina Varaždinske Toplice ponedeljek, 15. april, razglasila za dan žalovanja.

Gre za moška, ​​stara 33 in 39 let, ki sta se peljala po sprehajalni poti ob reki Bednji v smeri Retkovca in zaradi neprilagojene hitrosti lastnostim in stanju makadamskega vozišča štirikolesnik pristal v strugi in obležal.

Umrla sta bratranca Alen (33) in Goran (39) Mikulčić iz Tuhovca, poroča Regionalni portal. »Vse nas je šokiralo,« je za omenjeni medij povedal znanec pokojnih.

Pogreb žrtev tragične nesreče bo 15. aprila ob 14. uri na pokopališču v Varaždinskih Toplicah.

Alen je imel avtomehanično delavnico in je za seboj pustil zaročenko, Goran pa je bil kuhar v bolnišnici in je živel pri mami.