Huda prometna nesreča s štirikolesnikom: padla sta v reko, končalo se je zelo slabo

Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index se je včeraj zvečer v naselju Tuhovec v bližini Varaždina zgodila huda prometna nesreča. 33 in 39 let stara moška sta se po informacijah policije vozila s štirikolesnikom ob reki Bednja, nakar se jima je zaradi neprilagojene hitrosti in stanja vozišča zgodila nesreča. S štirikolesnikom sta pristala v strugi, njune poškodbe pa so bile tako hude, da jima ni bilo pomoči.

Kot poroča omenjeni hrvaški portal, so na kraj tragičnega dogodka prišli gasilci prostovoljnih gasilskih društev, trupli pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Varaždin, kjer bodo naredili obdukcijo.