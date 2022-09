Leta 2019 je stekla domiselna kampanja Evropskega policijskega urada Europol. Potekala je pod geslom Zločin ne pozna spola, na seznamu 21 najbolj iskanih porednih Evropejk pa se je znašla tudi tedaj 59-letna Slovenka Melanija Stropnik. Aktivnosti za odkritje in privedbo ubežnice so potekale kar 17 let, aretirali pa so jo lansko jesen v Gani v Afriki. Pristala je v priporu, toda pred nekaj meseci je glavni očitek na njen račun dobil bizaren epilog: sodniki so namreč ugotovili, da je pregon zoper njo zastaral. Na črni celini ilegalno Od leta 2004 so jo zaman poskušali zvabiti na okrožno sodišč...