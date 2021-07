Med begom tihotapcev umrl na lokalni cesti, več je poškodovanih

Hrvaški policisti so v ponedeljek zvečer na območju Velike Gorice nedaleč od Zagreba zasledovali terenski vozili zaradi suma, da z njima tihotapijo ljudi. Med begom sta obe vozili zapeljali s ceste. Umrl je sovoznik enega od terenskih vozil. Več ljudi je poškodovanih. Lažje tudi policistka, je danes potrdila zagrebška policija.



Hrvaški policisti so nekaj pred polnočjo na lokalni cesti pri Veliki Gorici opazili vozilo volvo z avstrijskimi registrskimi oznakami in mercedesa z madžarskimi, za katera so posumili, da prevažata nezakonite migrante. Policisti so z zvočnimi in s svetlobnimi signali začeli zasledovati vozili, a voznika nista upoštevala policijskih navodil, naj ustavita. Med begom je mercedes zapeljal s ceste v gozd, medtem ko je volvo trčil v ustavljena policijska vozila in je nato prav tako zapeljal s ceste v gozd. Sovoznik iz volva je umrl, je objavila zagrebška policijska uprava na svoji spletni strani.



Kot so dodali, je bila lažje poškodovana tudi ena od policistk. Policisti so ugotovili, da je bilo v vozilih več tujih državljanov. Večina udeleženih je bila poškodovana. Oskrbeli so jih v zagrebških bolnišnicah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: