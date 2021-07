Vznemirjujoč posnetek: manijak brutalno nad Nevenko in Kristino (VIDEO)

Malo kasneje se spravil še na 40-letno Kristino, ki je vstopala v zgradbo. Pri tem ji je težko poškodoval nogo.



Hrvaška je v šoku, potem ko je manijak v Splitu brutalno in brez povoda napadel dve ženski. Grozljivo dogajanje so posnele nadzorne kamere.Zjutraj malo po 7. uri je napadel 52-letnov trenutku, ko je odpirala lokal. Prosil jo je za kozarec vode in jo nato udaril v glavo s steklenico.Po napadih je v Splitu vladalo izredno stanje in vsi razpoložljivi policisti so se podali v lov za napadalcem. Končno so ga prijeli po veliki iskalni akciji v kateri so sodelovali tudi policijski psi in droni in kot je poročal index.hr gre za starega znanca policije.To naj bi bil(28) doma iz Gline. V preteklosti so ga večkrat obravnavali zaradi kraj in vlomov po vsej Hrvaški.