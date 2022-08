Mama klicala na pomoč, Slovenko v BiH našli mrtvo

Gorski reševalci so v iskalni akciji na področju planine Velež (Brasina) v BiH našli truplo 44-letne slovenske državljanke, so potrdili prek facebooka. Dodali so, da gre za isto osebo, ki so jo reševali letošnjega februarja.

Bosanski spletni portali pišejo, da so pokojno našli v predoru, v bivšem vojaškem objektu.

Že včeraj so na planini Velež našli njen avtomobil, s katerim se je pripeljala na to področje, in sicer po tem, ko je mostarsko policijo na pomoč poklicala njena mama. Ta jim je povedala, da je s hčerko nazadnje po telefonu govorila 10. avgusta, ko ji je ta povedala, da je na planini Velež, nato pa je z njo izgubila stik.

Februarja smo poročali o smoli omenjene Slovenke v članku Glas na drugi strani telefona: Ne vem, ali bom lahko preživela še eno noč (FOTO). Reševalci so jo takrat rešili zadnji hip.