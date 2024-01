Mama fantka, ki je umrl ob očetovem truplu: Ne morem si nehati predstavljati, kako umira od lakote … (VIDEO)

Sarah Piesse, mati dveletnega dečka, ki je umrl zvit ob truplu mrtvega očeta (60), je britanskim medijem razkrila podrobnosti o tragediji.

Malček Bronson Battersby je umrl zaradi lakote in žeje, potem ko je njegov oče umrl zaradi srčnega infarkta. Mama Sarah je prepričana, da bi bil dveletnik še živ, če bi socialna služba opravila svoje delo.

Bronson je bil premajhen, da bi dosegel vrata hladilnika ali polico, kjer so bili prigrizki. Oče jih je namreč tik pred tragedijo prestavil na višjo polico in jih deček ni mogel vzeti sam.

Nazadnje videli živa 14. dni, preden so našli trupli

»Ne morem si nehati predstavljati, kako strada in poskuša dobiti hrano. Tega ne prenesem,« je za The Sun dejala Sarah.

Socialne službe so sprožile preiskavo njegove smrti, preverjajo tudi, ali je policija storila vse, kar je lahko. Dečka in očeta so nazadnje videli živa 14. dni, preden so našli njuni trupli. Socialni delavci so si najeto nepremičnino, kjer je živel oče, ogledali 2. januarja in še dva dni pozneje in se nato obrnili so se na policijo, a šokantno je minilo še pet dni preden so našli trupli.