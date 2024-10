Mafijski likvidator z masko starca na glavi

Srbski policiji je v sodelovanju z Europolom ta teden uspel veliki met. V spektakularni akciji so v Beogradu aretirali štiri osebe, med katerimi sta bila tudi M. K. in N. Ž. Prvi naj bi namreč po naročilu drugega januarja 2021 na parkirišču pred trgovino v beograjski četrti Rakovica likvidiral 22-letnega Zorana Uskokovića. Še prej, aprila 2020, je bil na Vidikovcu ubit tudi njegov oče. Po poročanju srbskih medijev naj bi bil žrtev zemunskega kriminalnega klana.

Filmska aretacija FOTO: Europol

Policija prijeto četverico sumi, da so se kriminalni združbi oktobra 2020 pridružili le z enim namenom – ubiti Uskokovića. M. K. naj bi si takrat, vsaj tako je razvidno iz poročila Europola, nadel silikonsko masko, ki je spominjala na starejšega moškega. Nato pa iz neposredne bližine v glavo žrtve izstrelil dva naboja. Preostala dva aretirana moška A. D. in V. B. pa naj bi pomagala skrivati dokaze, po kaznivem dejanju pa sta menda uničila določene predmete.

Preiskovalci so dekodirali komunikacijo v aplikaciji sky.

Tako kot že v primeru odkrivanja članov kavaškega klana tudi v primeru njegove slovenske celice, ki naj bi jo vodil Klemen Kadivec (ta je tudi en od obtoženih v zadevi ugrabitve in umora Danijela Božića in poskusa ugrabitve in umora Žarka Tešanovića, ki se bo s predobravnavnimi naroki na ljubljanskem okrožnem sodišču začela prihodnji četrtek), so tudi pri razkrivanju omenjene četverice veliko vlogo odigrali obveščevalni podatki, do katerih so se preiskovalci dokopali z dekodiranjem podatkov v aplikaciji sky, prek katere so komunicirali osumljenci.