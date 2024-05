Slovenska obrambna straža: migrantu so okoli vratu nadeli zanko (VIDEO)

Kar precej prahu je od sobote dvignil kratek, komaj 48 sekund dolg posnetek nočnega dogajanja v središču Ljubljane, ki so ga na instagramu objavili na profilu Slovenska obrambna straža (SOS). V njem nastopa šest posameznikov, ki bi glede na videz, ikonografijo in vsebino lahko bili obritoglavci oziroma skinheadi. V posnetku se ukvarjajo z migranti – najprej verbalno, nato sledi demonstracija fizične moči.

Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo.

Na posnetku mlajši moški pojasnjuje, da bodo z »migranti naredili to, kar je treba, da se bo nazaj vzpostavil red« ter naznanja: »Ta akcija je posvečena 27-letnici, ki so jo v Tivoliju posilili trije migranti.« Ta informacija po navedbah policije ni točna, saj so že oktobra lani zanikali, da bi prejeli tako prijavo posilstva. Toda zaradi te informacije je sledil povračilen ukrep, v katerem naj bi jo skupili dve osebi.

V prvem primeru naj bi šesterica članov SOS prestregla posameznika in ga s prozorno folijo, kot jo uporabljamo v kuhinji, zavila okoli uličnega kandelabra. Drugi osebi so poveznili prek glave njegovo majico, mu okoli vratu nataknili zanko, v rokah pa druga domnevna žrtev drži list z besedo remigracija. Prav uporaba te besede znova potrjuje, da gre za desne politične aktiviste, saj je remigracija (torej vračanje oziroma deportacija migrantov ter ljudi z migrantskimi koreninami) prišla v širšo uporabo najprej lani v Nemčiji, kjer so jo izbrali za nebesedo leta 2023.

Domnevna žrtev je ostala ovita ob kandelaber.

Domnevna žrtev z zanko okoli vratu, v rokah drži napis remigracija. FOTOgrafije: Sos Instagram

»O dogodkih, ki izhajajo s posnetkov, nismo bili obveščeni, prav tako nismo prijeli prijave morebitnih oškodovanih oseb,« pa pojasnjuje Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave. Glede navedb na posnetku so na policiji ponovili, da posilstva v Tivoliju ne obravnavajo, niti niso prejeli take prijave: »Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo,« poudarja Tomaževic.

Policija vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremlja ter presoja zakonitost in odgovornost: »Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji tako imenovanih vaških straž zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru, da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic.« Policija pa po lastnih navedbah »intenzivno preverja okoliščine nastanka posnetka ter njegov namen« ter poziva ljudi, ki imajo informacije o dogodkih s posnetka, da jih o tem obvestijo.