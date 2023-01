Lastnici pogrebnega zavoda služili s prodajo trupel, 560 sta jih razkosali

Shirley Koch in Megan Hess, mama in hči, sta se domislili donosne dopolnilne dejavnosti svojega pogrebnega zavoda Sunset Mesa v kraju Montrose. Čeprav sta žalujočim svojcem za kremacijo pokojnika zaračunali po tisoč ameriških dolarjev in več, trupel nato nista upepelili, temveč jih raje prodali. Med letoma 2010 in 2018 sta tako brez privoljenja in vedenja družin pokojnih razkosali 560 trupel.

Deli, od okončin do glav, so pristali na mizah študentov medicine in v drugih raziskovalnih zdravstvenih ustanovah, včasih pa sta prodali kar cela trupla. Seveda s spremljajočo, ponarejeno dokumentacijo, češ da so se svojci odločili za darovanje. »Prežali sta na žalujoče, ki so se nanju obrnili v času največje žalosti. Izdali sta njihovo zaupanje in izmaličili njihove ljubljene,« je povedal posebni agent FBI Leonard Carollo, tožilec Cole Finegan pa dodal, da upa, da bo zaporna kazen vsaj malce omilila bolečino izdanih družin. Megan, ki naj bi bila glava srhljivega posla, je dobila 20 let za zapahi, njena mama Shirely, »bila sem le delovna sila«, pa pet let manj.

560 sta jih razkosali.

Zlovešči podjetnici sta od nekaterih žalujočih sicer dobili dovoljenje svojcev za darovanje telesnih delov. A najpogosteje je šlo za manjše dele, mama in hči pa sta si postregli kar z vsem in trupla v celoti prodali in mastno služili. Pri kovanju dobička ju ni ustavilo niti, kadar sta v pogrebni zavod dobili umrle zaradi nalezljivih bolezni, kot so hepatitis B in C ter virus HIV. Preprosto sta ponaredili certifikate, ki so kupcem potrdili, da so kupili telesne dele ali organe brez bolezni. Potrebo družin umrlih, da pokopljejo ljubljene, pa sta zadovoljili tako, da sta v žare namešali pepel ostankov različnih trupel oziroma delov, ki so jima ostajali.