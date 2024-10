Kupil hišo in podaril star zamrzovalnik, v njem našli človeško glavo: zdaj razkrito, čigava je

Policija je v ameriški zvezni državi Kolorado začela preiskavo umora, potem ko so v zamrzovalniku našli posmrtne ostanke. Ugotovljeno je bilo, da pripadajo Amandi Leariel Overstreet, ki je bila stara 16 let, ko je leta 2005 izginila.

Našel človeško glavo in podlaket

Guardian navaja, da je potrjeno, da so bili njeni starši prejšnji lastniki hiše in da točen vzrok smrti še ni ugotovljen. Posmrtne ostanke so našli januarja letos, potem ko je novi lastnik hiše podaril zamrzovalnik, ki ga je pustil prejšnji lastnik hiše.

Oseba, ki je prejela zamrzovalnik, je v njem našla človeško glavo in podlaket s sklenjenimi rokami. Novi lastnik ni povezan s primerom in nihče še ni bil aretiran v povezavi z grozljivim zločinom.