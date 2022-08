Ubili so mu ženo in sinova, odšel je na mesto zločina, tam pa našel srhljiv prizor

Miloš Martinović, ki je v tragediji na Ceitnju izgubil dva mladoletna sina in ženo, je moral štiri dni po grozljivem dogodku v stanovanje, kjer se je zgodil masaker. Kot piše Kurir, je moral po stvari od svoje družine, našel pa srhljiv prizor in krvave prostore.

Kot smo poročali, je 34-letni Vuk Borilović v Cetinju ubil deset ljudi in še šest ljudi ranil. Vzrok za množični uboj še ni znan, strelca pa so ubili policisti.

Martinović se je moral po prihodu v najeto stanovanje, ki se nahaja v Borilovićevi hiši, kjer je ta s svojo družino živel, soočiti s strašljivimi posledicami poboja. Pričakali ga je kri po tleh in pohištvu, na fotelju pa so še vedno ležali delčki človeškega mesa, ki so jih s teles odtrgali strelni naboji. Nesrečni človek je v kuhinji našel še neuporabljene lovske naboje, pod posteljo pa lovsko puško in mobilne telefone svoje žene in otrok.

Nihče si ne more predstavljati, kaj je doživljal Martinović, medtem ko je gledal stanovanje, v katerem so umrli vsi, ki so mu bili najbližje. Kljub temu pa je našel moč, da je zbral človeške ostanke in jih odnesel v cerkev. Tam bodo počakali, da gospod znova najde moč in jih odnese v družinsko grobnico, kakršna je njegova želja.

Neuporabljene naboje je predal policiji ob tem pa povedal, da izgublja upanje, da policija sploh želi razjasniti ta strašen zločin, poročajo črnogorski mediji.