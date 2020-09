Kri med sorodniki: stric uriniral po brutalno pretepenem Eldinu (20)

Poškodbe glave, prsnega koša in obraza

(20) iz Mostarja so minuli teden brutalno pretepli sorodniki, poroča Dnevni avaz. Kar 6 se jih je spravilo na nemočnega mladeniča, ki je le po spletu srečnih okoliščin preživel. Kot je povedala njegova mama, naj bi se sorodniki nanj spravili brez povoda.»Tepli so ga s palico, udarci so deževali po njem. Ko se je onesvestil so ga polivali z vodo in nadaljevali,« je razkrila mama pretepenega. Dodala je, da so ga vsega v ranah vrgli v brezno, eden od nasilnežev, šlo naj bi za Eldinovega strica, pa je celo uriniral bo nesrečniku.Ko je Eldin prišel k sebi, je zbral moči in od brezna nekako prišel do bližnje hiše. Tam je padel na tla in se ne spomni ničesar.Policisti so že aretirali osumljence, Eldin pa je na zdravljenju v bolnišnici. Zdravniki so ugotovili, da ima več poškodb glave, prsnega koša in obraza, zato se policisti z njim še niso uspeli pogovoriti.