Kosta naredil nov seznam. Napisal je le dve imeni ...

Kosta K. (14), ki je 3. maja lani zagrešil grozovit masaker na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja na Vračarju v Srbiji, je mesece pred grozljivim zločinom pripravil natančen načrt, kako bo vstopil v šolo, kakšno orožje bo uporabil in kdo bodo njegove tarče.

Njegovi zapisi so postali viralni po vsem svetu, nihče ni mogel verjeti, da lahko fant, ki je bil takrat star komaj 13 let, piše imena otrok, torej seznam za poboj. Vendar tokrat gre za nekaj povsem drugega.

»Kosta si nenehno izmišljuje nove ideje in zahteve, tokrat pa se je odločil, da vsem pove, kdo so ljudje, ki jih želi, in koga noče videti na Kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino, kjer je že dolgo mesecev,« pojasnjuje vir, seznanjen s primerom.

Po neuradnih informacijah je na seznam uvrstil le dva. Na papir je zapisal, da sta njegova lastna sestra, ki je le nekaj let mlajša od njega, in njegov stric edina, ki bi ju rad videl v ambulanti, torej v svojem okolju. Izjavil je, da sta dobrodošla samo onadva in da ne želi videti nikogar drugega.

120 sekund

Spomnimo, Kosta K. je v krvavem napadu lani maja na Osnovno šolo Vladislava Ribnikarja izvedel surov napad, v katerem je ubil devet učencev in varnostnika ter ranil pet otrok in učiteljico zgodovine. Po rezultatih preiskave je deček uporabil dve očetovi pištoli, ki ju je 3. maja vzel iz sefa. Dodatno je pripravil štiri molotovke, vse skupaj pospravil v nahrbtnik in odšel v šolo, kjer je izpeljal svoj krvavi načrt.

Ob upoštevanju natančnosti in hitrosti napada so ugotovili, da je Kosta med napadom, ki je trajal le 120 sekund, izstrelil skupno 57 nabojev. Na vhodu v šolo je najprej ubil varnostnika in tri dekleta, nato pa vstopil v učilnico, kjer je imel pouk zgodovine. Tam je ranil učiteljico Tatjano Stevanović in ubil šest otrok, pet pa jih je huje poškodoval.

Policija je bila o streljanju obveščena ob 8.42, ko je po odhodu iz učilnice policijo poklical Kosta sam, poroča informer.rs.