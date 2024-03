Kosta K.: Razkril bom, kako mi je pri vsem pomagala mama, ampak ...

Kosta Kecmanović (14) že deset mesecev biva na Kliniki za nevrologijo in psihologijo, potem ko je 3. maja lani v beograjski osnovni šoli ubil devet sošolcev in varnostnika. Znano je, da se v tem času ni niti malo pokesal za svoja kruta dejanja, tako srbski mediji, in vseskozi misli le nase in na svoje potrebe.

Kostina hladnokrvnost je že del vsakdana, s katerim se sooča medicinsko osebje v Kostovi neposredni bližini, a kot poročajo srbski mediji deček menda zdaj pravi, da bo začel sodelovati s policijo, a pod pogoji, ki jih bo sam določil. Pri tem neuradno pravi, da bo »razkrinkal svojo mamo« Miljano Kecmanović.

Mamo bi rad prizadel

»Kosta je zahteval, da mu pripeljemo duhovnika. Pri tem je imel pogoj, da mu pripeljejo duhovnika, ki ga sam ne pozna. Želel se je pogovoriti z njim. Želi si tudi sodelovati s policijo, a tudi tukaj želi dobiti v zameno nekaj nazaj. Mučno ga je poslušati, ampak neverjetno, kako močno sovraži svojo mamo. To lahko razberemo iz njegovih izrečenih besed,« je za republiko.rs povedal vir.

»Ves čas ponavlja, da si želi sodelovati s policijo, da bo povedal vse podrobnosti in razkril, kako mu je mama pri vsem tem pomagala. Grozljivo je poslušati, kaj govori,« pravi neimenovani vir.

»Doslej je imel Kosta želje, da bi šel ven, da bi šel na sprehod, da bi gledal nogomet ali risal. Spregovoril je le takrat, ko bi nekaj želel ali ko bi njega kaj zadovoljilo, sicer pa bi bil tiho. Njegova mama ima prepoved obiskov, sicer pa tudi sam nima želje, da bi jo videl ali se z njo pogovarjal. Želi jo samo prizadeti,« pravi vir.

Spomnimo, v obtožnici višjega državnega tožilstva v Beogradu je sodišče predlagalo, da se očeta Vladimirja Kecmanovića obsodi na 12 let zapora, mamo Miljano Kecmanović pa na dve leti in pol.