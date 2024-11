Korošica (22) v bolnišnici, pretepli so jo krampusi

Trije moški, oblečeni v krampuse, so tradicijo na Koroškem očitno vzeli preveč resno. V petek zvečer je 22-letnica iz okraja Celovec obiskala povorko v Pörtschachu. »Tam so jo trije moški pretepli s palicami,« so sporočili s policije. Zaradi udarcev je utrpela poškodbe nog in glave ter potrebovala ambulantno zdravljenje. Med zaslišanjem je poškodovano dekle identificiralo skupino napadalcev, vendar policija še vedno išče tri storilce.

Krampusi so strašljive figure iz alpske folklorne tradicije, ki so povezane s praznovanjem adventnega časa in svetega Miklavža. Izhajajo iz alpskih dežel, kot so Avstrija, Nemčija, Slovenija, Švica in delno tudi Italija. So spremljevalci svetega Miklavža (ali svetega Nikolaja), vendar v nasprotju z njim predstavljajo njegovo temačno nasprotje.

V Sloveniji so krampusi znani predvsem na Gorenjskem, Koroškem in v Prekmurju, kjer je vpliv avstrijske kulture močan. Na miklavževo (5. decembra) jih pogosto spremljajo angeli in parklji (podobni krampusom). V nekaterih krajih je običaj del živih predstav in povork, ki privabljajo veliko obiskovalcev.