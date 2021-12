Katastrofa na otroški zabavi: napihljivi grad vzel pet otroških življenj

Praznovali so konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, čudovit dan pa se je končal s strahotno nesrečo. V tasmanskem mestu Devonport na severozahodu otoka so se osnovnošolci na zadnji šolski dan zabavali v napihljivem gradu in na drugih igralih, ki pa jih je močan sunek vetra nenadoma podrl in dvignil v zrak.

Več poškodovanih

Otroci – za zdaj še ni jasno, koliko se jih je igralo v gradu – so popadali z desetih metrov višine: v bolnišnici je več hudo poškodovanih, štirje med njimi so še vedno v kritičnem stanju. Po zadnjih podatkih so dve deklici in dva dečka umrli že na kraju tragedije, eden pa pozneje v bolnišnici; stari so bili 10 in 11 let oziroma so ravno zaključili šesti razred.

Šolsko dvorišče, po katerem so se še zjutraj podili razigrani otroci in veselo vpili ob začetku zasluženega oddiha, je okoli desete ure dopoldne postalo prizorišče grozljivega dogajanja; neutolažljiv jok in kriki so odzvanjali daleč naokrog, vmes so se oglašali sirene reševalnih in policijskih vozil ter hrupni helikopter, ki je hudo poškodovane otroke prepeljal v bolnišnico. V šolo so nemudoma prihiteli tudi psihologi in ponudili oporo ob nepopisnem šoku tako najmlajšim kot obupanim staršem, ki ne morejo dojeti, da se je prijetno dopoldne končalo s tako strašansko nesrečo.

»Na dan, ko bi morali otroci praznovati zadnji dan osnovne šole, žalujemo za njimi,« je povedal policijski načelnik Darren Hine in izrekel sožalje svojcem, sošolcem in učiteljem, oglasil pa se je tudi avstralski premier Scott Morrison: »Samo molim, da imate ob sebi družino in dobre prijatelje, da se boste lahko nekako spopadli s to grozljivo tragedijo.«

Šola ob koncu leta običajno organizira piknik, letos pa so se odločili, da bodo dvorišče preobrazili v zabavišče in ga zapolnili z najrazličnejšimi napihljivimi igrali, tudi gradom. Policija je že sprožila preiskavo dogodka.