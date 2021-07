Kamenčki namesto diamantov

Sodelovala je z Rusom

Pred nosom jim je izmaknila tudi takšnega v obliki hruške. FOTO: Ho/Reuters

4,8

milijona je bil vreden izplen.

Le kako ji je uspelo, se za glavo držijo na sodišču v Londonu, kjer je na zatožni klopi ženska, ki ji je uspelo izmakniti za 4,8 milijona evrov diamantov, in to vpričo prodajalcev. Namesto dragih kamnov jim je namreč po ogledu vrnila navadne.se je izdajala za gemologinjo, ko je obiskala draguljarno Boodles v središču Londona: tam se je uspešno pretvarjala, da strokovno ocenjuje izbrane dragocenosti, ki pa jih je – nikomur se ne sanja, kdaj in kako – potem spravila v svojo torbico, prodajalcem pa v zaprti vrečki vrnila običajne kamenčke, sicer na las podobne diamantom.S pretkanim načrtom in prefinjeno potezo je ukanila vse navzoče, pri tem pa je sodelovala z Rusom in še enim moškim iz Monaka, s katerima je dolgo preučevala zbirko v draguljarni ter se nazadnje odločila, kateri kamni bodo njune tarče, ugotavljajo preiskovalci. Med sedmimi zakladi sta tudi 20-karatni diamant v obliki srca in trikaratni rožnati lepotec v obliki hruške, ki sta skupaj presegala več kot polovico skupne vrednosti izplena. Lulu se je prodajalcem izdajala za Anno, ki naj bi si prišla ogledat in strokovno ocenit zaklade v imenu svojih premožnih strank; te naj bi ji zaupale, da jim bo podala pravo oceno in ceno, o kateri bi se potem pogajali s prodajalci. Toda Anna oziroma Lulu, ki je menda romunskega rodu, a že dolgo živi v Franciji, je med ogledom kot čarodejka izmaknila izbrane diamante in nič hudega slutečim prodajalcem vrnila navadno kamenje, ki so ga ti potem skrbno zavarovali in zaklenili!A kmalu spoznali, da jih je domnevna gemologinja opetnajstila, in to za skoraj pet milijonov evrov. Ter se pogreznila v zemljo za kar štiri leta! Izkazalo se je, da se je drzna tatica v bližnjem pubu potem preoblekla in London zapustila z vlakom ter se zatekla v Pariz, kjer so jo francoske oblasti v sodelovanju z britanskimi prijele šele lani, zdaj pa so ji začeli soditi.Lulu, ki si je kljub temu, da je zagrešila kaznivo dejanje, pridobila kar veliko naklonjenost javnosti, ki se je neprizanesljivo posmehovala nerodnim prodajalcem, se zagovarja kot nedolžna, okoli nje pa se smukajo tudi filmski ustvarjalci, prepričani, da bi bila njena zgodba magnet za kinematografe.