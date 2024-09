Islamski verski učitelji so v Maleziji zlorabili kar 400 otrok

Malezijski organi pregona so iz socialnovarstvenih zavodov rešili več kot 400 otrok, ki so jih domnevno fizično in spolno zlorabljali, je v sredo sporočila tamkajšnja policija. Aretirali so približno 170 ljudi, večinoma oskrbnikov, ki naj bi žrtve kar naprej trpinčili in silili v zlorabo drugih, poročajo tuji mediji.

Osumljeni ne priznajo dejanj.

Kot je sporočila policija, so namreč iz 20 socialnovarstvenih zavodov v zveznih državah Selangor in Negeri Sembilan rešili natančno 402 otroka, stare od enega pa vse tja do sedemnajst let. Kot rečeno, so aretirali 171 ljudi, večinoma je šlo za oskrbnike in islamske verske učitelje.

Varovance so ožigali

»Žrtvam, ki so bile bolne, niso dovolili nobenega zdravljenja na kliniki, vse dokler njihovo stanje ni postalo že zelo kritično,« je pripovedoval generalni policijski inšpektor Razarudin Husain ter dodal, da so nekatere varovance ožigali z vročimi kovinskimi predmeti.

Racije je policija izvedla že kmalu po začetku preiskave proti poslovnemu konglomeratu Islamic Global Ikhwan Group, pod pokroviteljstvom katerega so zavodi delovali. Skupina, ki jo oblasti med drugim preiskujejo zaradi domnevnega poučevanja deviantnih islamskih naukov, obtožbe seveda zanika.