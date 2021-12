Incident na letu za Tuzlo: grozil je, da bo ubil ženo, otroke in sebe (VIDEO)

Potniki, ki so bili v torek na letalu iz danskega Billunda v Tuzlo, so bili priče incidentu. Letalo družbe WizzAir zaradi megle ni moglo pristati v Tuzli, zato so ga preusmerili na letališče v Beogradu, kar je danskega državljana strašno razjezilo.

»Zakaj me peljete v Srbijo?« je začel vpiti in pljuvati potnike. Sredi leta je poskušal odpreti vrata letala. Potniki so ga mirili, a zaman. »Ne bom se umiril. Strmoglavil bom letalo, ubil ženo, otroke in sebe,« je začel groziti. Posredovala je tudi njegova žena, a je napadel tudi njo. Do pristanka so ga potniki spravili na tla in ga držali do pristanka. Tam ga je nato prevzela policija.

Pred ogledom posnetka vas opozarjamo, da prizor ni primeren za vsa ušesa. Moški je namreč uporabljal zelo sočno izrazoslovje.