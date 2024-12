Hrvaško pretresa nov umor: ubil ženo in sebe, hčerka je pobegnila

V sredo okoli 17.30 so varaždinski policisti prejeli prijavo o streljanju v eni od hiš na širšem območju Lepoglave, natančneje v Višnjici.

Po prihodu na kraj dogodka so policisti v hiši našli trupli moškega in ženske osebe, so potrdili na Policijski upravi Varaždin.

Trenutno poteka ogled kraja dogodka, da bi ugotovili vse okoliščine te tragične nesreče. Podrobnosti o identiteti umrlih in vzrok incidenta za zdaj še niso znani.

Policija intenzivno zbira informacije, širše območje okoli hiše pa je zavarovano zaradi preiskave.

Kot poroča Jutarnji list, je moški v zgodnjih petdesetih letih ubil svojo ženo, nato pa storil samomor. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobil Jutarnji, gre za femicid.

Hči uspela pobegniti

Več informacij se pričakuje po končanem ogledu kraja dogodka, za zdaj pa je po neuradnih informacijah znano, da je moški ustrelil soprogo.

Domnevno je bila po neuradnih informacijah v času zločina v hiši tudi hči ubite in morilca, vendar ji je uspelo pobegniti.

Policija poziva prebivalce k razumevanju in potrpežljivosti, dokler ne bodo razjasnjena vsa dejstva v zvezi s tem žalostnim dogodkom.

To je drugi hud zločin, ki je v manj kot 48 urah pretresel Varaždinsko županijo. V torek so na dvorišču družinske hiše na območju občine Ljubešćica našli zakopana dva malčka. Zakopala sta ju lastna starša, vzrok smrti pa bo znan po obdukciji.