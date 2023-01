Helikopter bi moral razdeliti bonbone in rože, a v kaosu osem ljudi končalo v bolnišnici (VIDEO)

Pet otrok in trije odrasli je bilo poškodovanih na Tajskem, ko se je zaradi helikopterja, ki je letel nad otroško zabavo, zrušila streha stadiona.

Helikopter tajske mornarice je letel nizko, da bi razdelil rože in sladkarije otrokom, ki so praznovali nacionalni dan otroka, a se je zrušila jeklena in platnena streha.

Bangkok Post je poročal, da je lokalni občinski urad zaprosil mornariško poveljstvo, naj organizira prelet.

Poškodovane otroke in odrasle so odpeljali v bolnišnico, a so jih kmalu odpustili v domačo nego.

Tiskovni predstavnik mornarice se je v imenu poveljnika mornarice, admirala Choengchaija Chomchoengpaeta, že opravičil za incident.