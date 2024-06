Hčerko je ustrelila, sinka utopila

Američanka Ashley Parmeley je vkorakala na policijo in priznala, da je ubila oba svoja otroka. Mati kot iz pekla je najprej povedala, da je ustrelila devetletno hčerko Scarlet. Kasneje se je izkazalo, da je še pred tem poskušala umoriti dveletnega sina Isaaca in na koncu je grozljivo nalogo, ki si jo je zadala, tudi izpeljala. Z mrtvo hčerko in sinom, za katerega je prav tako domnevala, da je mrtev, je 36-letnica sedla v avto in vozila proti severu. Šele v avtu je spoznala, da je fantek še živ. Odpeljala se je v letovišče blizu policijske postaje, kamor je šla priznat svoje izprijeno dejanje. Isaaca je utopila v vodnjaku, tam so ga brez znakov življenja tudi našli.

Šestintridesetletnica je pred umorom spremenila profilno sliko na facebooku v črno-belo, preiskovalci pa so ugotovili, da je Ashley Parmeley bolehala za depresijo, in to še pred sinovim rojstvom. Med letoma 2015 in 2021 se je borila za skrbništvo nad otrokom s Scarletinim očetom. Deklico so dodelili njej, med postopkom pa je dobila tudi skrbništvo nad svojo 11-letno nečakinjo. Ashleyjin stric je bil leta 1999 obsojen zaradi umora svojih staršev.

»Vedno se sprašujem, ali bi bili otroci srečnejši, če ne bi bila jaz njihov skrbnik. Vedela sem, da si zaslužijo veliko boljšega vzornika,« je Ashley Parmeley nekoč zapisala na družbenem omrežju. Sosedje pa niso opazili, da bi otroka živela v neprimernih razmerah.