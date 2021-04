Hčerki omamila in zadušila

Njene besede so se žal izkazale za resnične, so spoznali policisti ob prihodu v njeno stanovanje. FOTO: Dominikherz/Getty Images

1

leto je bila stara mlajša žrtev, starejša pa 6.

Zagrešila je strahoten zločin, potem pa se odpravila do policijske postaje in se predala. Šokirani policisti, ki so sprejeli morilko, so sprva upali, da so njene besede le blodnje, a se je kmalu izkazalo, da govori grozljivo resnico.iz Irvinga v ameriški zvezni državi Teksas so v preddverju policijske uprave posnele varnostne videokamere: tridesetletnica je vkorakala v prostor, potem pa zmedena očitno iskala telefon. Ko ga je našla pri receptorju, je poklicala na interventno številko in pojasnila, kaj je storila. Kmalu so k njej prihiteli trije možje postave in nejeverno prisluhnili njeni izpovedi, ko pa se je izkazalo, da misli povsem resno, so jo pospremili v drug prostor, iz stavbe pa je potem več policijskih vozil pohitelo na domnevni kraj dvojnega umora, kjer so se jim pridružili še reševalci.V stanovanju McDonaldove so naleteli na strahoten prizor: negibni deklici, stari leto dni in šest let, in čeprav je bilo jasno, da jima ni več pomoči, so ju reševalci vseeno poskušali oživiti. Todainsta se poslovili že davno, se je izkazalo: mati ju je najprej omamila, potem pa zadušila z vzglavnikom, je pojasnila morilka, njene besede pa bo potrdila ali ovrgla obdukcija. Je pa McDonaldova ponudila motiv: po njenih besedah je bil takšen konec nujen, saj da sta bili njeni hčerki zlorabljeni. Da bi ju zaščitila, je bila pripravljena storiti vse, torej jima tudi vzeti življenje.Policija preiskuje grozljiv obračun; Madison naj bi sama živela z otrokoma, kakšna je usoda očeta mladih žrtev, ni znano. Prav tako ni jasno, kdo naj bi zlorabljal deklici, in tudi še ni izključeno, da je še kdo sodeloval pri dvojnem umoru.