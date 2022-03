Grozljivka v Pločah: s kalašnikovko ubil 15-letnika in brata

Na dan prihajajo prve podrobnosti o zločinu, ki je zgodaj zjutraj pretresel prebivalce Ploč. Po neuradnih informacijah naj bi M. R. ubil svojega brata, prav tako M. R., in sosedovega 15-letnega sina, ki je bil edinec. Kaj se je zgodilo in zakaj je ustrelil 15-letnika, bo razkrila policijska preiskava.

Brat morilca naj bi se ukvarjal z odkupovanjem starega železa, med domovinsko vojno pa naj bi bil pripadnik četrte gardijske brigade, poroča Slobodna Dalmacija.

Policisti so z informacijami o tragediji skopi, razkrili so le, da so našli dve trupli in da je bila prijeta ena oseba.

Na strašno dogajanje v jutranjih urah naj bi jih ob 8. uri opozorilo več prebivalcev Ploč. Ko so šli na teren, so na dveh različnih lokacijah na območju Ploč našli dve mrtvi osebi, ki sta umrli zaradi nasilja. Kmalu po odkritju trupel so okoli 8.30 prijeli osumljenca in začeli preiskavo.

Očividec je razkril, da naj bi iz vozila stopil moški in začel streljati s kalašnikovko, poroča Dalmacija danas.